Wie steht Belgien zu den neuen Sanktionen gegen Russland?

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte dieses Thema in seiner Videoansprache vor dem belgischen Bundesparlament übrigens auch angesprochen. Allerdings ist ein Boykott von russischen Diamanten im 5. EU-Sanktionspaket nicht mit einbegriffen.

Belgien hat bisher Guthaben und Besitztümer von Russen in Höhe von etwa 200 Mia. € eingefroren – viel mehr als z.B. Deutschland oder Österreich, wo solche Schritte offenbar viel komplizierter sind und wo die Abhängigkeit von Energie aus Russland viel größer ist. Belgien ist demgegenüber viel weniger auf russisches Gas oder andere fossile Brennstoffe aus Russland angewiesen.

„Wir würden uns also einem Boykott von Energielieferungen aus Russland nicht wiedersetzen“, so der belgische Finanzminister. In Belgien scheint man der Ansicht zu sein, dass ein Boykott von russischem Öl viel effizienter sei, denn Russland verdient an Öllieferungen in die Union deutlich mehr als am Verkauf von Gas an Europa.