Die Antwerpener Ölreederei Euronav fusioniert mit Frontline und wird so zum Weltmarktführer

Beide Unternehmen vereinbarten einen Zeitrahmen, in dem der eigentliche Deal ablaufen soll. Die Aktionäre von Euronav sollen nach Abrundung der Fusion mit Frontline die Mehrheit an diesem Unternehmen haben. Sie werden etwa 59 % der Anteile in Händen haben, während die Anleger von Frontline 41 % der Papiere besitzen.

Das Unternehmen wird den Namen „Frontline“ tragen, doch der CEO kommt von Euronav. Das ist der bisherige Euronav-CEO Hugo De Stoop. Die Reederei wird dann in Belgien, in Norwegen, in Großbritannien, in Singapur, in Griechenland und in den USA tätig sein. Beide Reedereien zusammen stehen für eine Marktkapitalisierung von mehr als 4,2 Mia. Dollar.