Die flämische Schauspielerin Reinhilde Decleir (73) ist tot: "Sie ging auf eigenen Wunsch"

Das Reinhilde Decleir auf eigenen Wunsch ihrem Leben ein Ende bereitete, war eigentlich schon länger deutlich. In einem Gespräch mit der flämischen Tageszeitung De Morgen sagte die Mime 2019: „Meine größte Angst ist nicht der Tod selbst, sondern krank zu werden. Ich will nicht abhängig von anderen sein. Ich will nicht gerne einen Gehirnschlag bekommen. Ich will nicht als ein halb Debiler im Rollstuhl sitzen. Dann habe ich lieber, dass es direkt stoppt.“

Reinhilde Decleir kam erst recht spät zum Fernsehen, wo sie in zahlreichen TV-Produktionen und Serien sehr oft auch tragende Rollen spielte („Von Fleisch und Blut“, „De Ronde“, „Loslopend Wild“, „Cordon“, „Chaussée d’Amour“ oder „Beau Séjour“. Zuletzt war sie noch in der TV-Reihe „Grond“ von den beiden international bekannten Regisseuren Adil El Arbi und Bilall FallahI zu sehen. Im Zuge der TV-Karriere kamen auch einige Kinoproduktionen in Flandern hinzu.