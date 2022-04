Projekt gegen Rassismus: Tabellenführer Union besucht die Kaserne Dossin in Mechelen

Union Saint-Gilloise, Aufsteiger und aktueller Tabellenführer in der ersten belgischen Fußball-Liga, hat am Dienstag aus eigener Initiative die Holocaust-Gedenkstätte und das Holocaust-Museum Kaserne Dossin in Mechelen (Prov. Antwerpen) besucht. Seit Anfang der Fußballsaison arbeitet die Pro League, der Verband der belgischen Proficlubs, mit dieser Einrichtung zusammen. Gemeinsam will man so gegen rassistische und diskriminierende Sprechchöre in den Stadien vorgehen.