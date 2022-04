Salmonellen in Kinder-Schokolade: Quelle der Verunreinigung in belgischem Ferrero-Werk entdeckt

Laut einer offiziellen Bilanz der europäischen Lebensmittelbehörde sind in der EU und in Großbritannien insgesamt 105 Fälle von Salmonellen-Vergiftung bekannt, die an die entsprechenden Ferrero-Produkte aus Arlon in Südbelgien gelinkt werden können.

Ferrero erklärte dazu, dass dieser Vorgang eine Ermittlung gemeinsam mit den zuständigen Behörden zur Lebensmittelsicherheit zur Folge gehabt habe.

Das Unternehmen fügt in einer Erklärung hinzu, dass der entsprechende Filter ersetzt worden sei und dass dies ein „deutlich erhöhtes“ Niveau der Kontrollen von halbfertigen und fertigen Produkten zur Folge habe.

Wie es aber dazu kommen konnte, dass trotz der Entdeckung der Quelle des Problems Verbraucher erkrankten, wird derzeit untersucht.

Belgiens Verbraucherschutz-Staatssekretärin Eva De Bleecker (Open VLD) erinnerte daran, dass die Kunden, die Produkte aus den betroffenen Chargen erworben haben, diese dort zurückgeben können, wo sie die gekauft haben und dass die das Geld dafür zurückbekommen.