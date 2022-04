Wie die belgische Regierung die Bürger zum Energiesparen aufruft

Nebenbei, so Bundesenergieministerin Tine Van der Straeten (Groen), spart man damit Geld in der eigenen Brieftasche und man tut etwas Gutes für die Umwelt. In diesem Zusammenhang, so die Ministerin, helfe man auch der Ukraine, denn Geld, das nicht nach Russland fließe, könne nicht gegen die Ukrainer eingesetzt werden.

Gleichzeitig rät die Regierung auch dazu, mehr Rad zu fahren, doch gleichzeitig streicht sie die Mehrwertsteuersenkung von 21 % auf 6 % beim Ankauf von Fahrrädern, was eigentlich schon beschlossene Sache war. Allerdings fließen die hier eingesparten Mittel in Projekte, die dabei helfen sollen, den Berufsverkehr nachhaltiger zu gestalten.

Wirklich revolutionär sind die Ideen der Regierung nicht, denn die Heizung etwas herunterzudrehen oder beim Kochen einen Deckel auf den Topf zu setzen, sind Schritte, die viele Leute bereits machen.

Aber könnte die belgische Regierung nicht mehr machen? Sie selbst ordnet an, dass in allen staatlichen Gebäuden die Heizungen 1°C heruntergedreht werden sollen. Aber z.B. Tempo 100 km/h ist nur eine Empfehlung. Könnte sie nicht diese Höchstgeschwindigkeit per Dekret erlassen. Könnte sie mehr Energie aus Russland bannen? Da bleiben die Reaktionen eher zurückhaltend und es wird auf die EU-Ebene verwiesen.

Mehr Informationen dazu sind auf der Webseite „Ik heb impact! - J’ai un impact!“ zu lesen. Wie so oft, hat diese auch diese Webseite der belgischen Bundesregierung leider keine deutsche Übersetzung. Ist diese Übersetzung auch dem Sparzwang zum Opfer gefallen?