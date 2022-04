Albanien macht Belgiens National-Frauen-Elf Red Flames das Leben leicht: Endstand 0:5

Die Red Flames starteten am Donnerstagabend nur schleppend in das Spiel. In den ersten 30 Minuten gelang unseren Frauen wenig bis gar nichts an Kombinationsfußball. Die beste Chance hatte Albanien, als die belgische Abwehr nach einem Ballverlust von Laura Deloose in gefährlicher Position einen Freudentanz aufführte.

Doch dann kamen die Red Flames endlich in Fahrt und Tine De Caigny brachte unsere Frauen mit einem Kopfball in der 37 in Führung. Dies war das erste von drei Toren in nur sechs Minuten. Tessa Wullaert (Foto unten) erhöhte in der 39. Minute auf 0:2, und kurz vor der Halbzeitpause erzielte De Caigny ihren zweiten Treffer in diesem Spiel.

In der zweiten Halbzeit dominierten die Belgierinnen. Tessa Wullaert zögerte nicht lange, als sie von den Albanerinnen eine Torchance bekam und Belgien das 0:4 besorgte.

In den letzten 15 Minuten war von Albanien nichts mehr zu sehen. Die eingewechselte Jassina Blom erzielte das 0:5 für Belgien. Mit diesem Sieg bleibt Belgien Zweiter in seiner Gruppe, 3 Punkte hinter dem Tabellenführer Norwegen, der am Donnerstagabend ebenfalls gewann. Unsere Damen werden hoffen, weitere 3 Punkte von ihrer Reise auf den Balkan mitzunehmen, wenn sie am Dienstagabend auf den Kosovo treffen.