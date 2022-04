Belgiens Hollywood-Star Jean-Claude Van Damme zum kongolesischen Botschafter ernannt

Der international berühmte belgische Star Jean-Claude Van Damme (Foto) erhielt am Mittwoch in Kinshasa in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) einen Diplomatenpass, wie mehrere Medien berichteten. Das Dokument macht den 61-jährigen Schauspieler aus Brüssel, der auch als Produzent und Regisseur von Kampfsportfilmen weltberühmt wurde, zum Botschafter für Jugend, Kultur und Biodiversität für das afrikanische Land.