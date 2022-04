Die aktuelle Corona-Lage in Belgien: Zahl der Ansteckungen und Krankenhauseinweisungen sinkt

Zwischen dem 29. März und dem 4. April wurden in Belgien durchschnittlich 9.658 Corona-Neuinfektionen pro Tag diagnostiziert, was einem Rückgang von 14% im Vergleich zur Vorwoche entspricht, wie die Zahlen des Sciensano Instituts für öffentliche Gesundheit am Freitag belegen. Gleichzeitig wurden im Tagesdurchschnitt 37.900 Tests durchgeführt (-2%), die zu 28% positiven Tests führten (-3,1 Prozentpunkte).