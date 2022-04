Jeder 7.  Arbeitnehmer in Ostflandern ist Ausländer: "Spiegelt Vielfalt in unserer Gesellschaft wider"

Den Zahlen des auf Personalwesen spezialisierten Unternehmens Acerta zufolge hat jeder siebte Arbeitnehmer in der Provinz Ostflandern eine andere als die belgische Staatsangehörigkeit. Vor allem in den Bereichen Transport, Logistik und Bauwesen werden Bulgaren, Türken und in geringerem Maße Marokkaner in Ostflandern beschäftigt.