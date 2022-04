Lebensmittelagentur schließt Ferrero-Fabrik in Arlon: Rückruf aller Kinder-Produkte aus dem Werk

Ferrero räumt seinerseits in einer Pressemitteilung "interne Versäumnisse ein, die die rechtzeitige Abrufung und den Austausch von Informationen verzögert haben". Der Konzern erklärt, dass nur die in Arlon hergestellten Produkte betroffen sind und betont, dass diese nur "7% der gesamten Kinder-Produkte, die jedes Jahr hergestellt werden", in seinen Fabriken ausmachen.

Das Unternehmen beschreibt die Schließung als "die einzige Lösung, um das höchste Maß an Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten und das Risiko weiterer Verunreinigungen auszuschließen". Am Donnerstag hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass am 15. Dezember auf einem Filter am Ausgang von zwei Rohstofftanks in seinem Werk in Arlon Salmonellen nachgewiesen worden waren.

Verbraucher, die Fragen haben, sollten sich über das Callcenter von Ferrero an den Kundenservice wenden:

Consumer.Service.benelux@ferrero.com oder die Rufnummer 0800 21042.

Laut der Ferrero-Website beschäftigt das 1989 eröffnete Werk in Arlon 725 Mitarbeiter, "eine Zahl, die in saisonalen Spitzenzeiten auf bis zu 1.100 ansteigen kann".



Auf den acht Produktionslinien am Standort Arlon werden täglich rund 18 Millionen Kinder Schoko-Bons, 2 Millionen Kinder Surprise und 4 Millionen Raffaello hergestellt. "Insgesamt werden 96% des Produktionsvolumens in 45 Länder weltweit exportiert", heißt es weiter auf der Website des Unternehmens.