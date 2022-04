Öffentlicher Nahverkehr Brüssel: Noch immer 150 Bußgelder pro Monat für Fahrgäste ohne Maske

Obwohl es in Brüssel keine Pflicht mehr gibt, auf den Bus-, Straßenbahn- und U-Bahnsteigen sowie in den Metrostationen einen Mundschutz zu tragen, gilt in den öffentlichen Verkehrsmitteln weiterhin Maskenpflicht, da dort die Enge und damit auch die Ansteckungsgefahr größer ist. "In den vergangenen Monaten haben wir durchschnittlich 150 Bußgelder pro Monat an Fahrgäste verteilt, die keinen Maske trugen", sagt die ÖPNV-Brüssel-Sprecherin, An Van hamme.

Die Gesellschaft stellt jedoch fest, dass sich die große Mehrheit der Fahrgäste an die Gesundheitsschutzmaßnahme hält. "Von Zeit zu Zeit gibt es Leute, die vergessen, eine Maske zu tragen, weil sie anderswo nicht mehr vorgeschrieben ist und sie keine mehr in der Tasche haben. Aber zum Glück tragen die meisten Leute sie noch".

Nach ÖPNV-Brüssel-Angaben stieg die Zahl der verhängten Bußgelder zwischen Ende 2021 und Anfang 2022 an. "Im Dezember und Januar wurden jeweils mehr als 150 Bußgelder und im Februar 139 Bußgelder verhängt. Das ist doppelt so viel wie die Anzahl der monatlich ausgestellten Bußgelder in der zweiten Hälfte des Jahres 2021", sagt An Van hamme.

Das regionale Nahverkehrsunternehmen betont, dass es die Kontrollen fortsetzen wird, solange das Tragen von Masken in Bussen, Straßenbahnen, U-Bahnen und Zügen Pflicht bleibt. "Wir folgen den Richtlinien der Behörden", stellt die ÖPNV MIVB/STIB klar. "Wir kontrollieren nicht speziell das Tragen der Maske, aber bei allgemeineren Kontrollen unserer Dienste können für diesen Verstoß Bußgelder verhängt werden. Fahrgäste, die keine Maske tragen, müssen mit einem Bußgeld von 250 Euro rechnen".