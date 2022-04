Salmonellen in Kinder-Surprise: Ferrero hat Belgiens Agentur für Lebensmittelsicherheit nicht informiert

Anfang dieser Woche wurde ein Aufruf zur Rückgabe von Kinder-Surprise-Schokoladeneiern veröffentlicht, nachdem sich Dutzende von Menschen in ganz Europa mit Salmonellen infiziert hatten. Sie hatten Kinder-Surprise-Schokolade gegessen, die in der Ferrero-Fabrik in Arlon hergestellt worden war. Nach langem Schweigen über das Kontaminationsproblem erklärte Ferrero am Donnerstag, dass die Quelle der Kontamination in einem Filter zu verorten sei.

Das Unternehmen fügte hinzu, dass, sobald das Kontaminationsproblem erkannt worden war, die Anweisung erteilt wurde, alle Schokolade, die kontaminiert sein könnte, für die Auslieferung zu sperren. Wie es trotzdem dazu kommen konnte, dass kontaminierte Schokolade die Fabrik verlassen konnte, ist nun Gegenstand einer internen Untersuchung.