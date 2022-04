Sexuelle Nötigung: Mann, der 9 Jahre wegen Vergewaltigung im Gefängnis saß, erneut verhaftet

Der Mann soll am vergangenen Freitagabend versucht haben, ein 17-jähriges Mädchen in der Vlimmersebaan in Beerse (Provinz Antwerpen) von ihrem Fahrrad zu ziehen. Sie kam von einem nächtlichen Ausflug in Westmalle und war auf dem Heimweg. Das Opfer konnte fliehen und meldete den Vorfall noch in der gleichen Nacht der Polizei.

"Nach intensiven Ermittlungen der Polizei stellte sich bald ein 41-jähriger Mann aus Hemiksem als Verdächtiger heraus. Das Opfer konnte ihn identifizieren, als ihr mehrere Fotos von möglichen Verdächtigen gezeigt wurden. Die Überwachungskameras hatten auch sein Auto zur Tatzeit in derselben Gegend erfasst", sagte Lieselotte Claessens von der Antwerpener Staatsanwaltschaft.

Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen fand die Polizei auch Kinderpornografie. Er wurde vom Ermittlungsrichter befragt, der beschloss, den Mann wegen des Verdachts auf sexuelle Nötigung eines Minderjährigen und des Besitzes von kinderpornografischem Material festzunehmen.