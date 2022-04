Am frühen Samstagmorgen: Tödlicher Verkehrsunfall in westflämischem Grenzdorf

Zwei junge Franzosen sind bei einem Verkehrsunfall in dem westflämischen Grenzdorf Rekkem ums Leben gekommen. Einer von ihnen starb in dem Kleinwagen, in dem sie unterwegs waren, der andere starb kurz nachdem Feuerwehrleute ihn aus dem Wrack befreit hatten. Die Polizei fordert seit langem Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit auf der N58 bei Rekkem, die als Unfallschwerpunkt bekannt ist.