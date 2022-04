Arbeitsbesuch MP Jambon: Südafrikanischer Hersteller von Satellitenkameras investiert in Flandern

Das in der Nähe von Kapstadt ansässige Unternehmen Simera Sense entwickelt und produziert Kameras, die in Nanosatelliten integriert werden. Das Unternehmen - CEO Johann du Toit gründete es in seiner Garage - existiert erst seit 2010. Heute beschäftigt Simera Sense in Südafrika mehr als 40 Mitarbeiter, die Hightech-Kameras herstellen, mit denen Bilder zur Erdbeobachtung aus dem Weltraum aufgenommen werden.

Seit 2020 ist das Unternehmen auch mit einer Niederlassung in Leuven aktiv. Der gesamte Verkauf und das Marketing finden dort statt. "Unsere Kunden befinden sich in der Europäischen Union, in Großbritannien oder in den USA. Dann ist ein europäisches Büro besser geeignet", erklärt Geschäftsführerin Ana-Mia Louw.

Nun wird diese Aktivität in Leuven ausgebaut. Simera Sense plant auch, die Forschung und Entwicklung der Bildanalyse in Leuven zu betreiben. Bis 2023 werden dann zehn Arbeitnehmer in unserem Land arbeiten.