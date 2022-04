Die Welt sagt der Ukraine 10,1 Milliarden Euro zu. Belgien stellt 800 Millionen Euro bereit

800 Millionen Euro: So viel Geld will Belgien der Ukraine geben, um die Folgen des russischen Angriffskriegs aufzufangen. Hierauf hatte sich die Regierung zu Beginn dieses Monats geeinigt und das wurde heute von Premierminister Alexander De Croo (Open VLD, flämische Liberale, Video ) auf der Geberkonferenz "Stand up for Ukraine" bestätigt.

"Die belgische Regierung hat beschlossen, 800 Millionen Dollar für die Ukraine und die ukrainischen Flüchtlinge bereitzustellen. Damit wird unter anderem eine vorübergehenden Unterbringung in Belgien, aber auch humanitärer Hilfe in der Ukraine und den Nachbarländern finanziert", hieß es. "In diesem Moment sind belgische Lastwagen mit medizinischer Hilfe und Lebensmitteln unterwegs. Wir werden unsere Bemühungen so lange wie nötig fortsetzen, Belgien lässt niemanden im Stich".

Das Kabinett De Croo kann derzeit keine weiteren Erklärungen dazu abgeben, wie genau diese 800 Millionen verteilt werden und wie viel davon bereits ausgegeben wurde. "Die Mittel wurden zurückgelegt", sagte Sprecher Tom Meulenbergs. "Je nach Bedarf kann das Geld für humanitäre Hilfe, Hilfe für Nachbarländer, Unterkünfte usw. verwendet werden."