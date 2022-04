Flämischer Kekshersteller Lotus baut dritte Fabrik in Südafrika

Lotus backt nicht nur karamellisierte Kekse. Seit 2015 verfügt die Gruppe auch über eine Abteilung für gesunde Snacks, wie z. B. Bärenfruchtrollen. Diese gesünderen Snacks sind stark im Kommen. Im Jahr 2021 wird die Sparte einen Umsatz von 140 Millionen Euro erwirtschaften, was einer Steigerung von 20 Prozent entspricht, sagt Isabelle Maes, CEO Natural Foods der Lotus-Gruppe. Besonders stark ist das Wachstum in Großbritannien und den USA. "In den USA gibt es Fruchtsnacks, aber mit viel Zucker. Unsere sind reine Früchte".

Die Bärensnacks rollen in der südafrikanischen Stadt Wolseley in der Provinz Westkap vom Fließband. Lotus hat dort seit 2019 eine Fabrik, eine zweite folgte im Jahr 2021. Die Ostflamen werden dort nun eine dritte Fabrik bauen, die im August 2023 in Betrieb genommen werden soll. Damit dürfte sich die Gesamtzahl der Beschäftigten dort auf fast 600 erhöhen.

Die neue Investition hat einen Wert von 12 Millionen Euro, womit sich die Gesamtinvestition in Wolseley auf 55 Millionen Euro erhöht.

Der erste Spatenstich (Foto unten) für das neue Werk erfolgte am Freitag durch den flämischen Ministerpräsidenten Jan Jambon, der sich zu einem Arbeitsbesuch in Südafrika aufhält.