KU Leuven und Flandern spenden 50.000 € für den Wiederaufbau der Universitätsbibliothek Kapstadt

Vor einem Jahr zerstörte ein Großbrand eine Universitätsbibliothek in Kapstadt (Südafrika, Foto). Flandern wird 50.000 EUR für den Wiederaufbau der Bibliothek spenden. Der flämische Ministerpräsident Jan Jambon besuchte die Bibliothek am Freitag im Rahmen eines Arbeitsbesuchs in Südafrika.