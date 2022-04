Polizei findet 221 Vogelspinnen in Brüsseler Wohnung: "Sie befanden sich alle in Plastikbehältern"

Der Fund von 221 Vogelspinnen war für die Polizei in Brüssel-West sicher nicht alltäglich. Vor vierzehn Tagen wurden die Beamten zu einem Streit zwischen dem Eigentümer und dem Mieter einer Wohnung in der Honoré Longtinstraat in Jette gerufen.

"Unsere Beamten sprachen deswegen auch mit den anderen Mietern der Wohnungen in dem Gebäude, und bei einem von ihnen fanden sie zufällig die Vogelspinnen. Sie steckten alle in Plastikdosen", sagt Polizeichef Johan Berckmans. "Nicht jede Dose hatte übrigens einen Deckel, so dass die Spinnen einfach so entkommen konnten."

Es wurde ein Sachverständiger einbestellt, der feststellte, dass auch 26 gefährliche Exemplare gefunden worden waren. "Die Spinnen wurden beschlagnahmt und befinden sich derzeit in einem spezialisierten Zentrum in Deutschland", sagt Berckmans.