Sehr viele ukrainischen Flüchtlinge in Belgien haben keinen Antrag auf Unterkunft gestellt

Aus den vom hiesigen Ausländeramt veröffentlichten Zahlen geht hervor, dass von den 30.807 offiziell in Belgien registrierten ukrainischen Flüchtlingen nur 7.101 eine Unterkunft beantragt haben. Ukrainische Flüchtlinge, die dies wünschen, können eine Unterkunft beantragen, wenn sie sich bei der eigens für sie eingerichteten Registrierungsstelle am Heizel-Messegelände in Brüssel registrieren lassen. Die Zahlen veröffentlicht die Tageszeitung 'De Tijd' in ihrer Samstagsausgabe.