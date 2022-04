Wurde ja auch Zeit: Bald frühlingt es wieder. Dienstag bis zu 21 Grad warmes und sonniges Wetter

Samstagnachmittag wechseln sich Wolken und heiterer Himmel ab. Es sind aber einige lokale Schauer möglich, die vor allem im belgischen Hochland einen winterlichen Charakter haben können. An der flämischen Küste und über dem äußersten Westen wird es sonniger sein. Die Höchstwerte schwanken zwischen 4 Grad im Hohen Venn und 10 oder 11 Grad im Westen und in der Mitte, berichtet das RMI.

Am Abend wechseln sich Wolken mit einigen lokalen Schauern ab, die stellenweise winterlicher Natur sind. In der kommenden Nacht bleibt es meist trocken bei stark bewölktem Himmel und gelegentlichen Wolkenlücken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 0 und -3 Grad in Hochbelgien (in einigen Ardennentälern möglicherweise auch darunter), um den Gefrierpunkt in der Landesmitte und +2 bis +3 Grad an der Küste.