Fahrer (35) des verunglückten Reisebusses unter Drogeneinfluss. Er wurde zur Befragung festgenommen

Ein französischer Reisebus des Transportunternehmens BlaBlaCar kippte um und blockierte die Autobahn in Richtung der Niederlande vollständig. Der Bus mit 33 Fahrgästen aus Frankreich (und einigen aus Spanien) war auf dem Weg nach Amsterdam. Zwei Menschen starben bei dem Unfall.

Fünf Personen wurden ebenfalls in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht. Fünf Schwerverletzte und dreizehn Leichtverletzte wurden außerdem in Krankenhäuser in der Nähe von Antwerpen gebracht. Sechs weitere Passagiere blieben körperlich unversehrt. Sie werden derzeit in einem Aufnahmezentrum in Schoten betreut.

"Der Bus kam von der Fahrbahn ab und prallte zunächst rechts gegen eine Betonleitplanke", sagt Lieselotte Claessens von der Antwerpener Staatsanwaltschaft, "dann wich der Bus nach links aus und prallte auch dort gegen eine Betonleitplanke und kippte dann um."

Die Ermittlungen zu den Umständen des Unfalls dauern noch an, aber der Fahrer stand wahrscheinlich unter Drogeneinfluss. "Immerhin hat er einen positiven Speicheltest abgegeben", so Claessens. "Sein Führerschein wurde inzwischen für 15 Tage eingezogen. Der Fahrer wurde festgenommen und wird im Laufe des Tages von den Polizeidienststellen befragt werden". Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 35-jährigen Mann französischer Staatsangehörigkeit.