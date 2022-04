Flämisch-Brabant: Feuerwehr musste Pferd aus Schwimmbad retten, Tier ist wohlauf

Die Bewohner eines Hauses in der Zwaanstraat in der Ortschaft Galmaarden, im so genannte Pajottenland, müssen am Samstagmorgen nicht schlecht gestaunt haben. Der Grund: Ihr Pferd stand nicht im Stall, sondern in ihrem Schwimmbad. Feuerwehr und Polizei wurden gerufen, woraufhin eine Rettungsaktion anlief.

Die Feuerwehr beschloss, zunächst einen Teil des Wassers aus dem Becken zu pumpen, um besser an das Tier heran zu kommen und es zu beruhigen. Dann konnte das Pferd fachmännisch (Foto) aus dem Becken gehoben werden. Ein Tierarzt vergewisserte sich vor Ort, dass das Tier in Ordnung war. Das Pferd hat keine Verletzungen erlitten und ist wohlauf.