Hafen Antwerpen: Greenpeace kettete sich an Schleuse, verhinderte Einfahrt russischen Öltankers

Die Seychelles Pioneer, ein Öltanker, der sich auf dem Weg vom russischen Hafen Primorsk zum Hafen von Antwerpen befand, wurde vor der der Hafeneinfahrt in der Nacht zum Sonntag stundenlang gestoppt.

Zehn Umweltaktivisten hatten sich kurz vor Mitternacht an die Zandvliet-Schleuse geschmuggelt, um die Einfahrt des Öltankers in den Hafen von Antwerpen zu verhindern. Vier von ihnen waren auf die Brücke der Schleuse geklettert und sechs weitere hatten sich an ein Schleusentor gekettet. Aufgrund der Aktion konnte die Schleuse stundenlang nicht benutzt werden und der Öltanker nicht in den Hafen einlaufen.

Greenpeace hat während der Aktion auch einige Aufnahmen gemacht. Eine Auswahl dieser Bilder ist nachstehend zu sehen. (Sprache: Niederländisch/Französisch)