Raser sind vorgewarnt: Blitzer auf Belgiens Autobahnen bald immer aktiv, fast ohne Toleranzspanne

Mit der Toleranzspanne wird eine höhere als die gesetzlich erlaubte Höchstgeschwindigkeit für die Verhängung eines Bußgeldes gehandhabt. Mancherorts ist diese Toleranzspanne inzwischen sehr viel höher als die auf den Straßenschildern angegebene Höchstgeschwindigkeit. Folglich werden Verkehrssünder in diesen Zonen de facto nicht für „geringfügige“ Geschwindigkeitsübertretungen bestraft. Die Toleranzspannen können von Region zu Region unterschiedlich sein und werden hauptsächlich in Brüssel und Wallonien angewendet. In Brüssel zum Beispiel wird erst ab 47 km/h in einer 30-km-Zone ein Bußgeld verhängt.

In Flandern werden Quoten verwendet. Vielerorts sind die Blitzer der Abschnittsgeschwindigkeitskontrollen auf den Autobahnen nur die Hälfte der Zeit in Betrieb, was die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, ebenfalls deutlich verringert.

Ab dem Sommer sollen die belgischen Radarfallen ständig aktiv werden und blitzen, sobald das Tempolimit überschritten wird. Allerdings wird auch dann noch eine so genannte technische Toleranz angewandt. Dies ist ein kleiner Spielraum, um technische Fehler der Messgeräte auszugleichen, da diese manchmal eine Abweichung aufweisen. Dieser Spielraum beträgt sechs Kilometer pro Stunde für alle Zonen, in denen die Höchstgeschwindigkeit weniger als 100 Kilometer pro Stunde beträgt.

Sobald die Geschwindigkeitsschwelle von beispielsweise 120 überschritten wird, beträgt der Spielraum sechs Prozent der zulässigen Geschwindigkeit. Konkret wird also erst ab einer Geschwindigkeit von 129 Stundenkilometern ein Bußgeld fällig.