Städte und Gemeinden bündeln Kräfte zur bessere Betreuung von Eltern von "Sternenkindern“

Die ersten sieben Städte, die sich verpflichtet haben, sind Brügge, Gent, Blankenberge, Ronse, Olen, Temse und Zoutleeuw. Zu den Krankenhäusern, die bereits Teil des Betreuungsnetzwerks sind, gehören das AZ Groeninge in Kortrijk, das AZ Maria Middelares in Gent, das Heilig-Hart-Krankenhaus in Mol, das Jan-Yperman-Krankenhaus in Ypern, das Sint-Dimpna-Krankenhaus in Geel, das Ziekenhuis Oost-Limburg Campus Sint-Jan in Genk und das Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart in Tienen. "Und jeden Tag kommen weitere hinzu", sagt Van Genechten.