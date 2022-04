Ypern: Straßenkünstler geben wieder ihr Bestes beim Festival De Gevleugelde Stad (Stadt der Flügel)

Über das Wochenende verteilt können Liebhaber von Straßenkunst und -Theater rund 85 verschiedene Ensembles bei der Arbeit bewundern. Es ist auch eine Chance für belgische und internationale Künstler, sich den zahlreich eingeladenen Organisatoren kultureller Veranstaltungen in der ganzen Welt wahrgenommen zu werden. Der Eintritt zum Festival ist frei.

Nach zwei abgesagten Ausgaben haben viele Straßenkünstler das Festival nicht vergessen. Aus 26 verschiedenen Ländern und 4 Kontinenten gingen in Ypern mehr als 300 Anmeldungen für das Festival Stadt der Flügel ein. Daraus wählte die Organisation schließlich 85 Ensembles aus 13 Ländern aus. Während des Festivals können belgische und ausländische Künstler bei Kulturveranstaltern in aller Welt für sich werben.

Alle Aufführungen sind völlig kostenlos und frei zugänglich. Daher zieht das Festival ein breites Spektrum an Zuschauern aus Stadt und Umfeld an. "Es ist ein einzigartiges Spektakel, eines der besten Wochenenden des Jahres in unserer Stadt", sagt einer der Besucher.

Trotz der Ungewissheit über die Pandemie haben die Organisatoren von De Gevleugelde Stad (Stadt der Flügel) bereits im Juni letzten Jahres mit den Vorbereitungen für die 19. Ausgabe begonnen. Die Stadtverwaltung von Ypern stellte einen zusätzlichen finanziellen Impuls von 50.000 Euro zur Verfügung.

Das Festival läuft das ganze Wochenende über in Ypern. Weitere Informationen über die Künstler und das Programm finden Sie auf der Website von De Gevleugelde Stad.