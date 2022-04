Zum ersten Mal nach Corona: Pflanzentag im Arboretum Kalmthout lockt viele Menschen an

Die kommende (zweite) Woche der Osterferien hält frühlingshafte Temperaturen bereit. Viele verspüren jetzt den Drang, endlich mit der Arbeit in ihrem (Gemüse-)Garten zu beginnen. Am heutigen Sonntag organisierten fünfzig spezialisierte Baumschulen im Arboretum in Kalmthout (Provinz Antwerpen) also genau zum richtigen Zeitpunkt den ersten Pflanzenverkaufstag des Jahres. Die älteste Pflanzenmesse in unserem Land begeistert viele Besucher. Viele von ihnen haben die Lust an der Arbeit im Garten während der Corona-Pandemie wiederentdeckt.