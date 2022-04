Auch das noch: Wildschweine werden in Genk von Anwohnern von Hand gefüttert

In den letzten Tagen wurden in den sozialen Medien Videoaufnahmen aus Genk (Provinz Limburg) geteilt, die zeigen, wie Anwohner in Winterslag ein Wildschwein von Hand füttern. Die normalerweise sehr scheuen und bisweilen recht aggressiven Tiere scheinen sich an den Menschen gewöhnt zu haben und die Nähe zu ihm nicht mehr zu fürchten. Tierschützer halten dieses Verhalten der Tiere für problematisch.