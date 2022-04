Belgischer Premier De Croo fliegt zu Gesprächen über den Krieg in der Ukraine nach Osteuropa

Auf militärischer Ebene ist Belgien mit vier in Estland stationierten F-16 der belgischen Luftwaffe in der baltischen Region präsent. Die Mission der belgischen Luftwaffe in den baltischen Staaten wurde vor kurzem auf Polen ausgeweitet.

In den Tagen nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine wurden 300 belgische Soldaten auch in Rumänien eingesetzt. Sie stehen unter französischem Kommando und sind als Teil der schnellen Eingreiftruppe der NATO in Constanta am Schwarzen Meer stationiert. De Croo wird sie im Laufe dieser Woche besuchen.

Der belgische Premierminister plant auch einen Besuch bei Radio Free Europe/Radio Liberty in Bukarest. Radio Free Europe/Radio Liberty hat das Ziel, der russischen Desinformation entgegenzuwirken. Dies ist ein Thema, das der belgischen Regierung sehr am Herzen liegt. Die Fragen der Desinformation und der organisierten Manipulation wurden in den nationalen Sicherheitsplan Belgiens aufgenommen, der Anfang dieses Jahres verabschiedet wurde.