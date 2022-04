Berühmte Kultdisko La Rocca in Lier brennt aus: Tanztempel wurde völlig zerstört

Fotos, die in den sozialen Medien kursieren, zeigen die enorme Rauchentwicklung, die durch das Feuer in La Rocca verursacht wurde. "Als wir am Einsatzort eintrafen, gab es bereits eine starke Rauchentwicklung. Kurze Zeit später schlug das Feuer komplett durch das Dach", sagt der Feuerwehrchef. "Es war so intensiv und heiß, dass wir nicht weiter nach oben gehen konnten." Das Feuer selbst ist inzwischen unter Kontrolle, aber die Feuerwehr wird noch einige Stunden nacharbeiten müssen.

Es ist noch nicht klar, wie das Feuer entstanden ist, aber alles muss sehr schnell passiert sein. "Alles deutet darauf hin, dass das Feuer im Erdgeschoss ausgebrochen ist, aber der Brandherd konnte noch nicht ermittelt werden", so der Bürgermeister von Lier, Rik Verwaest (N-VA). Nach Angaben der Polizei war in der Diskothek selbst niemand anwesend, aber nach Angaben des Bürgermeisters befand sich über der Diskothek einen Wohnung, in der einige Bewohner anwesend waren. Sie waren die ersten, die das Feuer bemerkten. Siekonnten evakuiert werden und blieben unverletzt, erlitten aber leichte Rauchvergiftungen.

"Wir haben noch nicht alle Räume durchsucht, aber daran arbeiten wir gerade. Wir hoffen also, dass sonst keine Personen zu Schaden gekommen sind", so die Feuerwehr.