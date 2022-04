Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungen wegen Salmonellenverunreinigung in Ferrero-Fabrik ein

Ferrero in Arlon beschäftigt 700 festangestellte Mitarbeiter, in Spitzenzeiten können es mehr als 1.000 Personen sein. Die Gewerkschaft fordert, dass die Beschäftigten in jedem Fall weiter bezahlt werden: "Wenn Kurzarbeit mit vorübergehender Arbeitslosigkeit eingeführt wird, dann fordern wir, dass die Unternehmensleitung Geld beisteuert, damit niemand Lohneinbußen erleidet."

Die Salmonellenkontamination kommt für Vannetelbosch überraschend: "Sie steht in krassem Gegensatz zu dem, was die Menschen dort jeden Tag erleben. Die Fabrik ist sehr streng, es gibt viele Verfahren und Audits, die stattfinden. Das ist auch gut so, dass die Lebensmittelsicherheit so streng gehandhabt wird. Was jetzt passiert, ist also wirklich eine Überraschung, denn es steht im völligen Widerspruch zu der Strategie, die jeden Tag umgesetzt wird."