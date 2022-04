Union, Club Brügge, Anderlecht und Antwerpen müssen im Play-off 1 Meister unter sich ausmachen

Mit einem 3:2-Sieg in Kortrijk hat sich der RSC Anderlecht aus eigener Kraft die Teilnahme an den Play-offs 1 gesichert. Konkurrent AA Gent nutzte somit auch der 5:0-Sieg gegen OH Löwen nichts mehr.

Am Samstag beendete KV Oostende seine Saison mit einem 0:2-Auswärtssieg bei KAS Eupen. Der FC Royal Antwerpen musste zu Hause gegen Cercle Brugge in einem Spiel, das 1:1 endete, Punkte abgeben. Am Sonntag feierte Sporting Charleroi einen 3:0-Heimsieg gegen Zulte Waregem.

Das Spiel von Union gegen Beerschot wurde beim Stand von 0:0 abgebrochen, da sich einmal mehr Beerschot Fans auf der Tribüne daneben benommen hatten (Foto). Es ist wahrscheinlich, dass die Pro League Union einen 5:0-Sieg zuspricht und den bereits abgestiegenen Beerschot bestraft. Der KRC Genk sicherte sich mit einem 0:2-Auswärtssieg beim RFC Seraing einen Platz in den Europa Play-offs.

Trotz eines beeindruckenden 5:0-Heimsiegs gegen OH Leuven verpasste KAA Gent den Einzug ins Champions Play-off. Der Grund dafür war der 2:3-Auswärtssieg des RSC Anderlecht beim KV Kortrijk. Club Brugge besiegte KV Mechelen mit 2:0 und Sint-Truiden schlug Standard de Liège mit 3:0.