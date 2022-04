Viele Seniorenheime werden teurer: Durchschnittsrente deckt die Kosten nicht mehr

Doch der Tagespreis steigt nicht überall gleich stark an. Ein Seniorenheim darf zweimal im Jahr eine Preisanpassung vornehmen, ist dazu aber nicht verpflichtet.

Die Antwerpener Pflegegesellschaft hat kürzlich beschlossen, den Bewohnern acht Prozent mehr in Rechnung zu stellen. Umgerechnet sind das über 100 Euro mehr pro Monat. Die durchschnittliche Arbeitnehmerrente liegt aber weit unter den Lebenshaltungskosten in einem Seniorenheim. Selbst wenn diese Rente ebenfalls an den Preisindex gekoppelt ist, wird der Abstand zwischen dieser Durchschnittsrente und dem Preis für die Unterbringung in einem Seniorenheim größer.

"Die Renten in Flandern sind viel zu niedrig", so Johan Staes, delegierter Direktor des unabhängigen flämischen Netzwerks für Pflege, "und die Unterbringung ist sehr teuer, weil es sich um eine geschlossene Unterkunft mit 24/7-Betreuung handelt. Und natürlich müssen die Bewohner für ihre Lebenshaltungskosten, Mahlzeiten, Reinigung usw. selbst aufkommen, was im Tagespreis der Einrichtungen enthalten ist.“