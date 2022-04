Einst Rennpferd des kleinen Mannes: Haben Taubenzüchter in Westflandern noch Zukunft?

Die Zahl der Taubenzüchter wird in den nächsten fünf Jahren um rund 20 Prozent zurückgehen. 2017 waren noch rund 2800 Mitglieder registriert, in dieser Saison sind es nur noch 2200 Mitglieder. Der Grund ist vor allem der Abgang älterer Mitglieder. Das hat Lowie Verdru, Student an der Wirtschaftsfakultät der Artevelde-Hochschule in Gent herausgefunden, indem er die Zahlen der Taubensportwettbewerbe für seine Abschlussarbeit analysiert hat.