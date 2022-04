Ferrero in Arlon auch nächste Woche geschlossen, Gewerkschaften klagen über “schwierige Kommunikation”

Auch in der kommenden Woche bleibt die Ferrero-Fabrik in Arlon (Provinz Luxemburg) geschlossen. Das glauben wenigstens die Gewerkschaften, nachdem die Agentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette letzte Woche die Fabrik infolge einer Salmonellenkontamination schließen ließ. In dieser Woche hätte das Werk sowieso wegen geplanter Wartungsarbeiten stillgelegen. Am Dienstagnachmittag treffen sich die Gewerkschaften mit der Geschäftsleitung. Sie wollen die Garantie, dass die 700 Beschäftigten auch bei einem längeren Produktionsstopp ihren vollen Lohn behalten.