Flandern weigert Zustimmung, um russisches Gas in der EU schneller zu verbieten: “Aufruf ist zu vage”

Ein Tanker transportiert verflüssigtes Erdgas (LNG) vom russischen Hafen Prigorodnoye. Seit dem Beginn der Invasion in der Ukraine hat die EU bereits 35 Milliarden Euro für Energie an Russland gezahlt und nur eine Milliarde Euro an die Ukraine., so Josep Borrell, EU-Außenbeauftragter.