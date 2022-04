Heute Temperaturen bis 21 Grad: Sonnenbrille und Sonnencreme nicht vergessen!

An diesem Dienstag können die Temperaturen auf 16 bis 17 Grad in den Ardennen und auf 18 bis 21 Grad im Landesinnern klettern. Die Sonne wird aber auch regelmäßig von mittelhohen bis hohen Wolkenbänken verschleiert. Am späten Nachmittag kann es im Westen zu einem kleinen Schauer kommen, so die Vorhersage des Königlichen Meteorologischen Instituts (KMI) in Belgien. Der Wind wird im Allgemeinen mäßig sein und aus Süd bis Südost wehen.