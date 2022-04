Intelligente Pflaster sollen Lebenserwartung und Lebensqualität von Krebspatienten verbessern

In Zukunft sollen Krebspatienten ein intelligentes Pflaster anbringen, dass ihre Werte, u. a. Herzfrequenz und Körpertemperatur rund um die Uhr überwacht und die Daten an Ärzte und Pflegepersonal weitergibt. Der Patient muss also nicht im Krankenhaus bleiben, kann aber trotzdem schneller behandelt werden, wenn Komplikationen auftreten. Ein smart patch könnte sowohl die Lebenserwartung als auch die Lebensqualität des Patienten erhöhen.