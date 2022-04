Kim Clijsters beendet ihr zweites Comeback als Tennisprofi

Die 38-jährige Limburgerin hatte ihre erneute Rückkehr in den professionellen Tennissport im September 2019 angekündigt und damit für eine große Überraschung gesorgt. Doch die Corona-Pandemie und mehrere Verletzungen vereitelten das Vorhaben. Clijsters hat seitdem nur fünf Begegnungen bestritten.

Ihr offizielles Comeback gab sie im Februar 2020 in Dubai, wo sie sofort gegen die Spanierin Garbiñe Muguruza verlor. Auf einem Turnier in Monterrey und bei den US Open später im Jahr war sie jedes Mal im ersten Spiel ausgeschieden. 2021 hatte Clijsters zwei weitere Turniere in Chicago und Indian Wells gespielt, wo sie ebenfalls jedes Mal verlor.