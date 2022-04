Bereits 29 belgische Fälle von Salmonellen in Kinder-Schokolade aus Werk in Arlon, 150 Fälle in ganz Europa

Nach detaillierten DNA-Analysen verschiedener Stuhlproben von belgischen Patienten können derzeit 29 Fälle mit dem Salmonellenausbruch in der Ferrero-Fabrik in Arlon in Verbindung gebracht werden. "Darüber hinaus untersuchen wir noch etwa 20 weitere Verdachtsfälle", sagte Hélène Bonte von der Nahrungsmittelbehörde gegenüber VRT NWS.

Insgesamt sind europaweit etwa 150 Fälle (in acht verschiedenen Ländern) bekannt, die mit dem Werk in Arlon in Verbindung gebracht werden können. Auch in diesen Ländern werden weitere Verdachtsfälle untersucht.