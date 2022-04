Ferrero-Fabrik in Arlon: Leitung und Gewerkschaften einigen sich auf Lohnfortzahlung bis Mai

Die Leitung der Ferrero-Fabrik in Arlon (Provinz Luxemburg) hat sich verpflichtet, den fest angestellten Beschäftigten bis zum 8. Mai die Löhne fortzuzahlen und sie nicht in eine betriebsbedingte Arbeitslosigkeit zu entlassen. Der italienische Süßwarenkonzern konnte die Gewerkschaften auch hinsichtlich der Zukunft des Standorts beruhigen, an dem je nach Jahreszeit zwischen 500 und 1.000 Personen beschäftigt sind.