Lösung gefunden für geistig behinderten 16-Jährigen, der seit Montag in Polizeizelle eingesperrt war

Für den 16-jährigen Jungen mit Autismus und ADHS, der sich in einer schwierigen Familiensituation befand, ist eine Lösung gefunden worden. Der Junge befand sich seit Montag in einer Polizeizelle, weil alle geeigneten Jugenderziehungseinrichtungen zurzeit voll belegt sind. Auf Twitter prangerte der Jugendrichter von Antwerpen, Christian Denoyelle, das Problem der Unterbringung gefährdeter Jugendlicher an. Heute wird Junge vorübergehend in einem Krisenzentrum untergebracht. Ab nächster Woche gibt es eine langfristige Lösung.