Gestohlene Taschenuhr aus dem Zweiten Weltkrieg an die jüdischen Erben zurückgegeben

"Die Soldaten gingen regelmäßig zum Pinkeln ins Feld. Dabei hat einer wahrscheinlich die Taschenuhr verloren. Mein Großvater hat sie gefunden und in einer Standuhr versteckt."

Dem niederländischen Historiker Rob Snijders ist es gelungen, die Lebensgeschichte von Louis Overstrijd zu rekonstruieren und seine Enkelkinder ausfindig zu machen. Louis hatte die Uhr von seinem Bruder Alfred zu seinem achtzehnten Geburtstag geschenkt bekommen. Ihre beiden Namen waren auf der Uhr eingraviert. Die Uhr wurde 1910 in Neufchâteau hergestellt und ist somit 112 Jahre alt.

Am Wochenende ging die Taschenuhr nach all den Jahren an die Nachkommen der Familie in den Niederlanden zurück. "Diese Menschen waren sehr glücklich und gerührt. Sie haben nur noch sehr wenige Dinge von ihrem Großvater. Weil er als junger Kerl deportiert und in Auschwitz ermordet wurde. Plötzlich taucht eine 80 Jahre alte Uhr auf, die immer noch tickt. Für sie ist das etwas ganz Besonderes", fügt Pieter hinzu.