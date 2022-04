Nur 25 Prozent der Gaststätten in Brüssel mit Vorschriften in Ordnung

Nur die Hälfte aller Gaststätten, die von Inspektoren der belgischen Behörde für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette in Belgien kontrolliert wurden, sind mit allen Auflagen in Ordnung und erhalten ein positives Zeugnis. In Brüssel genügen sogar nur ein Viertel der Gaststätten den Vorschriften. Die FAVV betonte jedoch, dass ein ungünstiger Bericht nicht unbedingt bedeuten muss, dass erhebliche Mängel vorliegen, die sich auf die Nahrungsmittelsicherheit auswirken.