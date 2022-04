Premier De Croo auf der rumänischen Militärbasis Constanta: "Die freie Welt wird sich niemals ergeben."

Der belgische Premierminister Alexander De Croo hat am Mittwoch die Werte, die seiner Meinung nach im Mittelpunkt des Einsatzes der belgischen Streitkräfte stehen, die an der schnellen Eingreiftruppe der NATO teilnehmen und in Rumänien stationiert sind. "Wir verteidigen unsere Freiheit und unsere Demokratie. Die freie Welt wird sich niemals ergeben", rief der Regierungschef auf dem Rollfeld des Militärstützpunkts in Constanta vor belgischen, französischen, amerikanischen, niederländischen, britischen, rumänischen und italienischen Soldaten.