Seit Februar plötzlich viel weniger Häuser verkauft: Kühlen Krieg und Inflation den Immobilienmarkt ab?

Der durchschnittliche Preis für ein Haus ist in den ersten drei Monaten von 2022 in allen flämischen Provinzen gestiegen (ohne Berücksichtigung der Inflation). Die Provinz Limburg stach mit einem Preisanstieg von +10,4 Prozent hervor. Dennoch bleibt Limburg mit einem durchschnittlichen Häuserpreis von 298.600 EUR die günstigste Provinz in Flandern.

Am wenigsten sind die Preise in Westflandern gestiegen: +4,4 Prozent. Ein Haus kostet dort durchschnittlich 306.487 EUR. Flämisch-Brabant bleibt nach wie vor die teuerste flämische Provinz mit einem Durchschnittspreis von 397.354 EUR.