Transmigrant, der 250.000 Euro mit Rubbellos gewann und spurlos verschwand, hat sich gemeldet

Der Transmigrant hatte das Rubbellos für fünf Euro am 23. März in einem Spar-Supermarkt in Zeebrügge gekauft. Angesichts der Höhe des Betrags musste er sich bei der Nationallotterie melden, um sich das Geld überweisen zu lassen. Dort tauchte der Mann aber in all den Wochen nicht auf.

Am vergangenen Freitag meldeten sich plötzlich drei Männer bei der Nationallotterie in Brüssel. Sie hatten das Gewinnerlos von 250.000 Euro dabei und forderten das Geld. In der Zwischenzeit hatte aber die Nationallotterie ein Bild des Gewinners von einem Seelsorger erhalten, der sich in Zeebrügge um Transmigranten kümmert. Die Mitarbeiter der Nationallotterie konnten schnell feststellen, dass der Gewinner nicht unter den drei Männern war. Die Polizei wurde gerufen und die drei wurden kurzzeitig festgenommen. Wenig später betrat der eigentliche Gewinner in Begleitung seines Anwalts die Polizeiwache. Die drei festgenommenen Männer konnten daraufhin gehen