Untersuchung der Behörden: 189 Sozialwohnungsmieter besitzen  Grund oder Wohnung im Ausland

Die mit Abstand meisten Ermittlungen wurden in Limburg eingeleitet. Von den 263 Sozialwohnungsmietern besitzt die Hälfte (131) eine Wohnung im Ausland. Auch in Ostflandern kamen viele Betrugsfälle ans Licht, und zwar bei 97 Sozialwohnungsmietern.

In Limburg hatten Sozialwohnungsmieter mit Besitz im Ausland diesen am häufigsten in Italien (37 Fälle) und in der Türkei (24 Fälle).